Юные тюменцы поправляют здоровье в реабилитационном центре "Родник"

rodnik-72.ru rodnik-72.ru

98 детей от 7 до 17 лет поправили здоровье в тюменском ОРЦ "Родник" за время зимних каникул. Об этом сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Для оздоровления и укрепления организма в программу реабилитации ввели комплекс процедур: аппаратная физиотерапия, магнитотерапия, лазеротерапия, лечебная физкультура, массаж, водолечение, бассейн, грязелечение, спелеотерапия, сауна, ингаляции с минеральными веществами и лекарственными средствами.

С детьми работают специалисты по комплексной реабилитации, психологи, социальные педагоги, педагоги-организаторы. Проводятся индивидуальные и групповые тренинги, занятия в сенсорной комнате, коррекционные занятия, занятия творчеством, игровые и праздничные мероприятия.

После каникул в "Роднике" проходят курс медицинской реабилитации около пятидесяти детей с заболеваниями центральной нервной системы по территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области.