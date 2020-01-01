Тюменцы готовятся к дачному сезону

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Выбирая семена для посадки на даче, следует отдавать предпочтение продукции известных производителей. Такой совет дает тюменским дачникам опытный огородник Людмила Петраченко.

"Лучше выбирать компании, которые сами получают семена, а не те, которые просто перепродают их. Качественные семена есть у многих отечественных фирм. Каждый сам может выбрать оптимальное соотношение цена – качество", отметила Людмила Петраченко.

При покупке семян нужно смотреть на срок годности. Конечно, семена можно использовать и на следующий год, но они могут хуже всходить и быть слабыми, сообщает "Тюменская область сегодня".

"В конце января - начале февраля сажают рассаду тех культур, которые не свойственны для нашей полосы, например перцы и баклажаны. Если их посадить в конце февраля, то в условиях Тюменской области очень сложно получить полноценный урожай до конца сезона", - пояснила Людмила Петраченко.

Сажать рассаду рекомендуют на растущую Луну. Спутник Земли имеет большое влияние на биоритмы всех живых организмов, в том числе и растений. Новая Луна родится 25 января, первые несколько дней следует пропустить, а затем вполне можно приступать к посадке.