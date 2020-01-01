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Тюменьстат исследует доходы жителей региона

Общество, 18:42 25 января 2020

Фото: ИА "Тюменская линия"

Выборочное наблюдение за доходами населения большой Тюменской области и участием жителей региона в социальных программах проводят сотрудники Тюменьстата до конца января. Результаты исследования необходимы для разработки мер соцподдержки.

Подобный мониторинг проводится начиная с 2012 года раз в год, сообщили в ведомстве. На юге Тюменской области в обследование включены 600 домохозяйств, в том числе 360 - в городской местности. В ХМАО – Югре обследуются 624 домохозяйства, из них 528 расположены в городской черте. В ЯНАО - 456 домохозяйств, в том числе 336 городских, сообщает "Вслух.ру".

Сведения, полученные в ходе опроса членов домохозяйств, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Обработка полученных данных будет осуществляться при условии их обязательного обезличивания. Результаты выборочного наблюдения предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, для мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.

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