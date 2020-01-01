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День без Интернета проведут тюменские студенты

Общество, 20:31 25 января 2020

Фото: ИА "Тюменская линия"

День без Интернета отметят в Студенческом центре Тюменской области 31 января.

Тюменцев ждет специальное пространство для буккроссинга, зона для чтения и рисования, отдельная площадка с традиционными настольными играми (домино, шахматы, шашки), шарадами и другими развлечениями, для которых не нужен Интернет. Также все желающие проведут время за чашкой чая в компании единомышленников, обменяются опытом или расскажут забавные истории из жизни, сообщает "Мегатюмень".

"Многие молодые люди уже и не представляют, как проводить свободное время без гаджетов и социальных сетей. Мы хотим показать, что живое общение и времяпрепровождение в офлайне можно сделать увлекательным и веселым, — рассказала руководитель Студенческого центра Тюменской области Инна Корсун.

Мероприятие начнется в 19 часов. Вход свободный, необходима регистрация по ссылке.

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