Тюменские студенты и представители власти сыграют в хоккей

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Сборная ТюмГУ и команда "Красная машина", в состав которой войдут представители законодательных и исполнительных органов власти, представители бизнес сообщества и общественных организаций, в День российского студенчества встретятся на ледовой площадке в СК "Прогресс" в 17 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Товарищеский матч организован по инициативе бывшего ректора ТюмГУ, а ныне министра науки и высшего образования РФ, Валерия Фалькова и посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В первой сборной будут соревноваться директор ИФК Евгений Колунин, выпускник института физической культуры, начальник управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского муниципального района Андрей Кайзер, директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Евгений Хромин и другие.

Во второй команде своим мастерством блеснут депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов, ветеран тюменского хоккея, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Николай Корноухов, а также избранный заместителем Владимира Ульянова на заседании совета федерации хоккея Тюменской области Василий Шевчик, региональный представитель Ночной Хоккейной Лиги дивизиона "Любитель 40+" Владислав Чураков и другие.

Добавим, что Тюменский госуниверситет имеет славные спортивные традиции. Среди его выпускников олимпийские чемпионы и призеры игр: Владимир Чебоксаров, Галина Куклева, Альбина Ахатова, Евгений Гараничев, Денис Спицов, а также чемпионы мира, Европы, России. В ТюмГУ работают секции по 16 направлениям. Достаточно большое число студентов и выпускников университета увлекаются хоккеем. К примеру, в составе сборной России более десятка студентов ТюмГУ становились победителями и призерами Всемирных универсиад по хоккею в разные годы.