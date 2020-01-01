Тюменские дерматологи разработали новый метод лечения заболеваний кожи

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый метод лечения заболеваний кожи разработали тюменские ученые в результате многолетних экспериментов. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Мы назвали новый метод фенотипической дерматологией. Фенотип - это совокупность биологических свойств организма, сложившаяся в процессе его индивидуального развития. В данном случае - индивидуального развития кожного заболевания, на это сделан наш основной акцент. Сегодня дерматология движется в русле поиска однотипных лечебных средств универсально удовлетворяющих практику. При этом не учитывается все фенотипическое разнообразие клеток кожи. Наша идея основана на синтезе методов экспериментальной дерматологии и иммунологии", - рассказал кандидат медицинских наук Сергей Гольцов.

По своей распространенности, заболевания кожи входят в первую пятерку среди всех болезней. Заболеваемость болезнями кожи остается на достаточно высоком уровне – среди взрослого населения это каждый 25-й взрослый и каждый 15-й ребенок в Российской Федерации.

"С помощью нескольких патентованных изобретений мы исследуем динамику состояния клеток кожи человека. Кожа - это самый большой орган человека, на который постоянно действует окружающая среда и в котором постоянно происходит сложный комплекс межклеточных взаимодействий. Сейчас существует колоссальное разнообразие видимых примеров одних и тех же ее заболеваний. Их необходимо различать и применять индивидуальное лечение, которое является наиболее эффективным, в чем мы уже убеждаемся на практике", - констатировал Сергей Гольцов.