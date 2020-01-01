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Маленькие пациенты тюменской больницы получают подарки из "Коробки храбрости"

Общество, 12:54 26 января 2020

Фото: ОКБ №2

Игрушку, пазл, раскраску или другой подарок из "Коробки храбрости" получают маленькие пациенты после процедур в перевязочном кабинете детского приемного отделения тюменской Областной клинической больницы №2.

"В перевязочную пациенты приходят с открытыми ранами, переломами, там вскрывают гнойнички – процедуры болезненные и, естественно, дети боятся заходить в этот кабинет, - рассказала руководитель службы оказания медицинской помощи детям Елена Ямщикова. - Подарки помогут "скрасить" перевязки и станут стимулом потерпеть неприятные процедуры. Пациентов постарше заранее предупредят о приятном подарке, а для детей помладше это станет приятным сюрпризом".

Также такие подарки должны помочь сформировать у ребят позитивный образ врача. В сутки через перевязочный кабинет проходит до 30 маленьких пациентов, сообщает "АиФ – Западная Сибирь".

"Коробки храбрости" больнице подарили волонтеры "Клуба добряков". Собрать игрушки помогли неравнодушные жители региона.

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