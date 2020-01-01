Россияне рассказали, как часто путешествуют по миру в одиночку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две трети опрошенных россиян либо путешествовали в одиночку, либо мечтают об этом. Такие данные предоставил сервис Туту.ру, который провел онлайн-опрос среди пользователей, сообщают РИА Новости.

Специалисты компании провели исследование среди 3 тыс. 200 человек и выяснили, что 69% либо совершали поездки соло, либо мечтают об этом. В частности, 27% отметили, что имеют опыт поездок в одиночку как по России, так и за рубеж. 16% опрошенных путешествуют соло только внутри страны, а 5% — лишь в те страны, где не чувствуют языкового барьера.

Хотели бы отправиться в индивидуальный тур 6% пользователей, но "вторая половина не отпускает". 15% туристов высказались положительно о перспективе такого тура, но признались, что пока не решились его совершить.