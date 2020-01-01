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Тюменский театр "Ангажемент" готовит премьеру пьесы Генрика Ибсена

Общество, 15:42 26 января 2020

Фото: www.mkrf.ru

Тюменский молодежный театр “Ангажемент” скоро представит зрителям новый спектакль. В основу драмы в двух действиях легла пьеса Генрика Ибсена “Кукольный дом”.

В XIX веке пьеса "Кукольный дом" произвела на современников впечатление манифеста феминизма, а сегодня актуальна в качестве разговора о сложностях семейного бытия. В новом спектакле тюменцы увидят историю свободы человеческой личности. Главной изюминкой спектакля станет фигурное катание. Актеры сейчас заняты репетициями, в том числе и на свежем воздухе, сообщает "Вслух.ру".

Режиссер спектакля - Виталий Криницин.

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