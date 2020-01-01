Бизнесмены Великобритании приедут в Тюменскую область

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Делегация бизнес-кругов Великобритании планирует визит в Тюменскую область осенью 2020 года, сообщает региональная Торгово-промышленная палата.

Заинтересованность в деловом визите в регион ранее высказали английские партнеры. Сейчас обсуждение предстоящих вопросов и определение состава делегации.

"Деловые круги Великобритании и Тюменской области стремятся найти новые точки взаимодействия. Тем более сейчас после выхода страны из Евросоюза заметно, что бизнес королевства с большим интересом смотрит в сторону России. Нам интересно обсудить с партнерами возможные инвестиционные проекты на территории Тюменской области и эффективное сотрудничество в других сферах", - подчеркнул президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Планируется, что делегацию бизнесменов возглавит бывший министр энергетики Великобритании, член Совета директоров нефтегазовой компании ВР, президент Консультационного совета Российско-Британской торговой палаты Чарльз Хендри. В переговорах активное участие принимают эксперты Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Отметим, в октябре 2019 года Торгово-промышленную палату Тюменской области посетил Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл. Это был первый его визит после назначения на должность в феврале 2019 года. В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества бизнеса Тюменской области и Великобритании.