В Тюменской области создается экокластер в сфере обращения с отходами

| Фото: ресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение" | Фото: ресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение"

Новый экокластер в сфере обращения с отходами создается в муниципалитетах Тюменской области. Первые партии контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов отправились в Тобольск, Упоровский и Ярковский районы, сообщает пресс-служба ООО "Тюменское экологическое объединение".

В Ярковском районе новые емкости станут дополнением к имеющемуся контейнерному парку. Упоровские населенные пункты встречают обновку впервые – здесь только начинают внедрять контейнерный способ сбора коммунальных отходов. Теперь у жителей появилась возможность отказаться от мешочного сбора ТКО. Они больше не привязаны к графикам работы спецтехники, и мусор можно вынести в любое удобное время.

Первые контейнеры в районе будут современного образца – вместительные, эстетичного внешнего вида, удобные и простые в использовании, устойчивые к перепадам температур. В первой партии районы получили почти 80 новых емкостей.

Стоит отметить, что в 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию 231 новой контейнерной площадки в Ярковском и 148 в Упоровском районе. Ввод в эксплуатацию будет производиться поэтапно, кроме того, муниципалитетам еще предстоит завершение благоустройства территории возле площадок.

"Региональный оператор продолжит обновление существующего контейнерного парка и создание новой инфраструктуры на территории всего региона", - пояснила первый заместитель руководителя ООО"ТЭО" Светлана Петренко.