Ресторация "Тургенев": кулинарные новинки и живая музыка

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Новыми блюдами в стиле традиционной русской кухни и живой музыкой смогли насладиться гости тюменской ресторации "Тургенев", собравшиеся здесь, чтобы отпраздновать Татьянин день.

"Молодежь сегодня отдыхает по клубам, а нас, людей старшего поколения, привлекла в "Тургенев" спокойная обстановка, классическая кухня, живая музыка нашей юности, возможность спокойно пообщаться. Ведь Татьянин день - праздник российского студенчества. Все мы были студентами и любим вспоминать молодость", - поделилась впечатлениями гостья ресторации, менеджер одной из тюменских компаний Татьяна Никифорова.

Живые музыкальные вечера в "Тургеневе" станут традицией. Они будут проходить каждую пятницу. В эти дни у гостей среднего и старшего возраста будет возможность потанцевать под любимые мелодии. Но главное в ресторации - все-таки замечательная кухня.

"Тургенев" - заведение, в основе концепции которого лежит историческая, аутентичная, правдивая русская трактирная кухня конца XIX - начала ХХ веков в современной подаче. Стартовое меню ресторации разработал автор семи книг по истории русской кухни, ведущий кулинарных программ "Монастырская кухня" и "Русский обед" на телеканале "Спас", почетный президент Гильдии шеф-поваров Сибири Максим Сырников.

Однако шеф-повар "Тургенева" Максим Петроченков и его высококвалифицированная и увлеченная своим делом команда не намерены останавливаться на достигнутом. Они постоянно работают над новыми блюдами.

"В нашем меню появились мясная и рыбная скоблянки. Это очень интересные и вкусные традиционные русские кушанья, название которых происходит от слова "скоблить". Мясо или рыба с картофелем и овощами обжариваются на чугунной сковороде до образования на ее дне хрустящей корочки, которую приходится отскабливать. Это самая вкусная часть блюда. Скоблянки подаются с соусом демиглас, приготовленным на основе крепкого бульона и топленых сливок", - рассказал Максим Петроченков.

Рыбную скоблянку в "Тургеневе" готовят с муксуном и неркой, мясную - с бужениной и олениной.

Кроме того, вскоре "Тургенев" порадует гостей фирменными мясными деликатесами из собственной коптильни. Шеф-повар особенно рекомендует копченую говяжью грудинку. Такую сейчас мало где можно найти. Это хороший кусок мяса на ребрышке, с жирком. Еще одна замечательная закуска, которую можно отведать уже сейчас - копченое сало. Необходимо подчеркнуть, что на кухне ресторации используются только свежайшее мясо и другие продукты от тюменских фермеров.

Появятся в меню и салаты, приготовленные в классическом русском стиле. Например, салат из запеченных овощей с тюменским фермерским сыром. "Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям наших гостей и стремимся адаптировать традиционную русскую кухню к современным вкусам", - подчеркнул Максим Петроченков.

Ресторация "Тургенев" - очень уютное место. Заведение расположено в исторической части областной столицы, в доме №8 по улице Семакова. Этот типичный для Тюмени XIX века особняк принадлежал купцу Чиралову.

31 января в ресторации "Тургенев" пройдет "День рождения русской водки". Гостям предложат сет из десяти крепких настоек, ужин из пяти блюд и развлекательную программу. Получить более подробную информацию и зарезервировать столик можно по тел. 8-(3452)-386-396 или на сайте заведения.

Евгений Бабенко