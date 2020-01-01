  • 27 января 202027.01.2020понедельник
  • USD61,8031
    EUR68,2924
  • В Тюмени -16..-18 С 3 м/с ветер западный

Более двухсот ишимцев стали участниками акции "За жизнь без рака"

Общество, 13:09 27 января 2020

областная больница № 4 Ишима | Фото: областная больница № 4 Ишима

208 жителей Ишима и Ишимского района стали участниками профилактической акции "За жизнь без рака" 25 января. В онкопоиске были задействованы три поликлиники областной больницы №4 Ишима, сообщает пресс-служба медучреждения.

Так, в поликлинике №1 работали кабинеты раннего выявления заболеваний, их посетили 34 человека. По итогам - пятеро женщин с подозрением на новообразование молочной железы были направлены на консультацию к врачу-онкологу-маммологу и семеро мужчин с проблемами предстательной железы к врачу-урологу. Всего же этими специалистами было принято 47 человек.

Диспансеризацию взрослого населения, согласно возрасту, прошли 19 человек. Комплексный осмотр в центре здоровья - 31 человек, у 13 выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, у четырех человек во время приема было высокое артериальное давление, медики оказали им помощь. У 15 ишимцев по результатам забора крови экспресс-методом выявлен высокий уровень сахара, у 23 высокий уровень холестерина.

В этот же день работало отделение лучевой диагностики. Пациентам были доступны скрининговое обследование органов грудной клетки с помощью компьютерного томографа (прошли 27 человек), УЗИ молочных желез (13 женщин), УЗИ предстательной железы – (17 мужчин). Работал в этот день кабинет маммографии и флюорографического обследования. Их посетили 47 и 19 человек соответственно.

В поликлинике № 2 суббота также была рабочей. Проводился профилактический осмотр сотрудников дошкольных образовательных учреждений. ДВН прошли 40 человек и 68 женщин побывали на приеме врача-акушера-гинеколога.

Третья поликлиника 25 января была ориентирована по большей части на проведение диспансеризации. Ее прошли 52 человека. Еще 12 мужчин и женщин побывали в кабинетах раннего выявления заболеваний (КРВЗ).

Акция "Доктор с Вами" пройдет в областной больнице №4 в феврале, она будет направлена на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , Ишим , профилактика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 27.01.2020Павильон с сухофруктами в Тюмени закрыли за нарушения
13:20 27.01.2020Митинг памяти прошел в Емуртле, где похоронены дети блокадного Ленинграда
13:09 27.01.2020Более двухсот ишимцев стали участниками акции "За жизнь без рака"
12:47 27.01.2020В Тюменской области создается экокластер в сфере обращения с отходами