Более двухсот ишимцев стали участниками акции "За жизнь без рака"

| Фото: областная больница № 4 Ишима | Фото: областная больница № 4 Ишима

208 жителей Ишима и Ишимского района стали участниками профилактической акции "За жизнь без рака" 25 января. В онкопоиске были задействованы три поликлиники областной больницы №4 Ишима, сообщает пресс-служба медучреждения.

Так, в поликлинике №1 работали кабинеты раннего выявления заболеваний, их посетили 34 человека. По итогам - пятеро женщин с подозрением на новообразование молочной железы были направлены на консультацию к врачу-онкологу-маммологу и семеро мужчин с проблемами предстательной железы к врачу-урологу. Всего же этими специалистами было принято 47 человек.

Диспансеризацию взрослого населения, согласно возрасту, прошли 19 человек. Комплексный осмотр в центре здоровья - 31 человек, у 13 выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, у четырех человек во время приема было высокое артериальное давление, медики оказали им помощь. У 15 ишимцев по результатам забора крови экспресс-методом выявлен высокий уровень сахара, у 23 высокий уровень холестерина.

В этот же день работало отделение лучевой диагностики. Пациентам были доступны скрининговое обследование органов грудной клетки с помощью компьютерного томографа (прошли 27 человек), УЗИ молочных желез (13 женщин), УЗИ предстательной железы – (17 мужчин). Работал в этот день кабинет маммографии и флюорографического обследования. Их посетили 47 и 19 человек соответственно.

В поликлинике № 2 суббота также была рабочей. Проводился профилактический осмотр сотрудников дошкольных образовательных учреждений. ДВН прошли 40 человек и 68 женщин побывали на приеме врача-акушера-гинеколога.

Третья поликлиника 25 января была ориентирована по большей части на проведение диспансеризации. Ее прошли 52 человека. Еще 12 мужчин и женщин побывали в кабинетах раннего выявления заболеваний (КРВЗ).

Акция "Доктор с Вами" пройдет в областной больнице №4 в феврале, она будет направлена на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.