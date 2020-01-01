Банк России: на оформление договора ОСАГО должен уходить один день

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Договор ОСАГО должен быть заключен в тот же день, когда владелец транспортного средства обратился с соответствующим заявлением в страховую компанию, представил все требуемые документы и оплатил страховую премию, сообщает Центробанк.

Так должно быть, если отсутствуют законные основания для отказа в заключении договора, уточняют эксперты.

Поводом для пояснений стали обращения граждан с жалобами на затягивание оформления договора ОСАГО страховыми компаниями по тем или иным причинам.

Между тем, законодательством определено, что при выполнении установленных требований страховщик должен сразу же приступить к оформлению полиса и после оплаты незамедлительно выдать полис и договор владельцу транспортного средства.

Если заявление оформлено с недочетами или представлен неполный комплект документов, страховщик должен в тот же день сообщить об этом автовладельцу, либо оформить договор ОСАГО.

При оформлении электронного полиса страховщик самостоятельно получает требуемые сведения через систему информационного обмена и межведомственного взаимодействия с соответствующими структурами и после оплаты страховой премии незамедлительно высылает полис страхователю в виде электронного документа.

"В случае необоснованного отказа в заключении договора ОСАГО либо затягивания его оформления в отношении страховой компании могут быть применены административные меры, - отметили в Центробанке. - Обращаем внимание страховых компаний, что необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО либо затягивание его оформления влечет за собой применение административных мер".