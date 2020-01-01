Митинг памяти прошел в Емуртле, где похоронены дети блокадного Ленинграда

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

Минутой молчания и возложением цветов почтили память умерших блокадников участники митинга, который состоялся в селе Емуртле Упоровского района 24 января.

Мероприятие было посвящено Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. В нем приняли участие ветераны, школьники, представители администрации района, заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов и сотрудники 25-го пожарно-спасательного отряда.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель главы Упоровского района Татьяна Завьялова, в декабре 1941 года в Емуртлу из северной столицы в сопровождении 15 взрослых привезли 155 детей. В основном это были школьники, 48 ребят были дошколятами, а 12 и вовсе ясельного возраста. Юные ленинградцы жили в сибирском селе три зимы и два лета. 14 из них не справились с истощением и болезнями и были похоронены на местном кладбище.

"С повзрослевшими ленинградцами, которые после освобождения города в 1944 году вернулись домой, педагоги, ученики разных лет Емуртлинской школы всегда поддерживали связь. И ленинградцы приезжали в Емуртлу, и делегация наших школьников ездила к ним. Улица, где располагался интернат, в котором проживали дети, названа Ленинградской. 30 января 2010 года на кладбище, где похоронены умершие ленинградцы, был установлен памятный знак", - рассказала Татьяна Завьялова.

После митинга его участники посетили Емуртлинскую школу, где в школьному музее хранится множество экспонатов, собранных волонтерами социального проекта "Память: Ленинград – Емуртла", педагогами и учениками школы. Среди экспонатов музея есть дневник с воспоминаниями о последних днях пребывания ленинградских детей в Емуртле, написанный одной из воспитательниц группы мальчиков. Его несколько лет назад передал емуртлинским школьникам вернувшийся в Ленинград после снятия блокады Виктор Медведев. Накануне памятной даты он пообщался с участниками митинга по громкой связи, поделился своими воспоминаниями о времени, проведенном на тюменской земле.

Добавим, что памятные акции, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда, прошли в Упоровском районе в селах Суерке и Пятково. В Пятковском доме-интернате во время Великой Отечественной войны размещались 442 ребенка из блокадного города, в Суерке проживали около 160 детей, в интернате близлежащей деревни Тютриной - 150 детей.

Ирина Кургузова