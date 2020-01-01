Тюменцев зовут на тизер-лекцию новых образовательных курсов Soft Skils

| Фото: "Мультицентр "Моя территория" | Проекты | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Мультицентр "Моя территория" | Проекты | Тюмень" во ВКонтакте

Тизер-лекция новых образовательных курсов Soft Skills начнется на открытой площадке "Посети на Ванцетти" (ул. Ванцетти, 1) в Тюмени 30 января в 19 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель направления развития надпрофессиональных компетенций Алена Постовалова, курсы Soft Skills будут проходить один раз в месяц до конца 2020 года. Перед посетителями выступят не только региональные, но и федеральные эксперты.

"С подробной информацией о новом формате курсов участников познакомим на тизер-лекции, которая пройдет 30 января в формате true story-шоу. Расскажем о важности развития в себе гибких навыков, их применении в жизни, работе, учебе. Гости узнают, почему современному молодому человеку необходимо прокачивать в себе Soft Skills", — поделилась Алена Постовалова.

30 января перед собравшимися выступят креативный продюсер центра развития медиа и кино "Медиаполис" Андрей Зубов, коуч, тренер личностного роста, ведущая "Осознанных завтраков" Татьяна Галанова, руководитель группы продаж компании "Зарплата.ру" Артем Кудряшов.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Инна Пахомова