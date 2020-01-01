В "Конторе пароходства" развернется иммерсивный перформанс

| Фото: "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: "Контора пароходства" во ВКонтакте

Иммерсивный перформанс художницы Елены Горлатовой "Встретимся у картины" начнется в выставочном пространстве "Конторы пароходства" (25 октября, 23а, стр. 1) в Тюмени 1 февраля в 16 часов 20 минут, сообщают организаторы.

Принять участие в иммерсивном перформансе смогут все желающие. Достаточно прийти на экспозицию "+30°+" художника Евгения Панина, которую представят в "Конторе пароходства" 31 января в 19 часов. В день проведения открытия и перформанса — вход на выставку бесплатный.

"Художница предлагает пойти с ней на "свидание" и проникнуться искусством вместе. Инструкции простые. Можно: сесть рядом, накрыться пледом, взять за руку, смотреть в глаза, смотреть вместе на картину. Не стоит: заводить разговоры и дискуссии", — рассказали на event-площадке "Контора пароходства".

Зарегистрироваться на участие в перформансе можно здесь.