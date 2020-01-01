Аэропорт Кольцово назвал самые пунктуальные авиакомпании

| Фото: svx.aero | Фото: svx.aero

Авиакомпании "Ямал", "Нордавиа" и "Авиа Трафик Компани" возглавили рейтинг пунктуальности компаний, выполняющих рейсы из Екатеринбурга, сообщается на сайте аэропорта Кольцово.

Все перевозчики были разбиты на три группы: российские авиакомпании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиакомпании и зарубежные перевозчики. Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.

По итогам 2019 года лидером в категории зарубежные перевозчики стала "Авиа Трафик Компани". На втором месте "Air Astana", на третьем "Turkish Airlines".

В группе российских перевозчиков первой категории победила авиакомпания "Ямал", на втором месте "Аэрофлот", на третьем "ЮТейр".

В группе российских перевозчиков, выполняющих менее одного ежедневного рейса лидером стала "Нордавиа", следом расположилась "Газпром Авиа" замкнула тройку лучших авиакомпания "Якутия".