Тюменцев приглашает "Школа молодого пенсионера"

| Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева

В Тюмени продолжает работу "Школа молодого пенсионера". Управление Пенсионного фонда приглашает всех желающих посетить очередное занятие 29 января.

Встреча с сотрудниками Фонда пройдет с 15 до 16 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, электронный читальный зал на втором этаже). Вход свободный.

На мероприятии можно будет подробнее узнать о том, что такое НСУ, как подать заявление на получение или отказ от набора социальных услуг, какие меры поддержки и дополнительные выплаты положены людям, имеющим инвалидность, а также задать специалисту Пенсионного фонда вопросы.

Проведет занятие руководитель клиентской службы УПФР в Тюмени Оксана Симоненко.