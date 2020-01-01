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Тюменцев приглашает "Школа молодого пенсионера"

Общество, 17:21 27 января 2020

Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева

В Тюмени продолжает работу "Школа молодого пенсионера". Управление Пенсионного фонда приглашает всех желающих посетить очередное занятие 29 января.

Встреча с сотрудниками Фонда пройдет с 15 до 16 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, электронный читальный зал на втором этаже). Вход свободный.

На мероприятии можно будет подробнее узнать о том, что такое НСУ, как подать заявление на получение или отказ от набора социальных услуг, какие меры поддержки и дополнительные выплаты положены людям, имеющим инвалидность, а также задать специалисту Пенсионного фонда вопросы.

Проведет занятие руководитель клиентской службы УПФР в Тюмени Оксана Симоненко.

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# ПФР , школа молодого пенсионера

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