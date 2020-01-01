Дорожники призывают водителей отказаться от дальних поездок

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Понижение температуры воздуха до минус 32 градусов ожидается на территории Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 27 - 28 января. Водителей просят отказаться от дальних поездок, сообщает Уралуправтодор.

"Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город – проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи", - говорится в сообщении.

На федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование дорог для выявления водителей транспортных средств, которые нуждаются в помощи. Дорожные службы "Уралуправтодора" обращают особое внимание на транспорт, припаркованный на обочинах вне населенных пунктов. При необходимости пострадавшим оказывается помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место.

Всю актуальную информацию о состоянии проезда и о дорожно-транспортных происшествиях можно узнать на официальном сайте ФКУ "Уралуправтодор", а также по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.