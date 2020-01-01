Русское географическое общество приглашает заинтересованных ребят в Анапу

| Фото: ВДЦ "Смена" | Фото: ВДЦ "Смена"

Русское географическое общество приглашает школьников от 11 до 17 лет в детский центр "Смена" в Анапе. Заявки принимаются до 20 февраля, сообщают орагнизаторы.

Смены РГО представляют собой образовательные программы для детей, увлеченных географией, экологией, историей и другими смежными науками. Ребята получают необходимые знания, навыки и опыт, востребованные в современном мире науки.

Впервые профильные смены РГО состоялись в 2015 году. За время существования проекта в нем приняли участие более 3 тыс. 400 учащихся общеобразовательных учреждений.

Всероссийский детский центр "Смена" находится в одном из живописнейших мест России – п. Сукко, между Анапой и государственным природным заповедником "Утриш". Круглый год здесь отдыхают ребята из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Профильная смена РГО "Мир открытий" впервые прошла в "Смене" в 2015 году.

По итогам смены всем юным исследователям вручат грамоты и дипломы от Русского географического общества, а наиболее ярко проявившим себя ребятам – памятные подарки.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 20 февраля (включительно) заполнить форму заявки. Более подробную информацию о проекте вы можете найти в положении о конкурсе.

Критерии отбора складываются из: уровня заинтересованности ребенка, успеваемости в учебе, наличия побед и призовых мест в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских (общероссийских), международных олимпиадах, конкурсах, смотрах по географии, экологии, этнографии и другим предметам. Участия в фестивалях, конкурсах, олимпиадах по географии и смежным наукам, активнойдеятельности в детских и молодежных организациях и движениях, участия в социально-полезной деятельности, в том числе добровольчестве.

При отборе участников профильной смены учитываются возраст и уровень подготовки конкурсантов и др.

Преимущество отдается кандидатам, не принимавшим участие в профильных сменах РГО "Мир открытий" в ВДЦ "Океан", "Орлёнок", "Смена", МДЦ "Артек" в 2019 году.

Победителям конкурса на безвозмездной основе предоставляется путевка в ВДЦ "Смена". Организаторы не несут расходы, связанные с оплатой проезда победителей.