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Депутат Госдумы Иван Квитка провел личный прием тюменцев

Общество, 12:42 28 января 2020

Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Личный прием граждан провел в Тюмени депутат Государственной думы Иван Квитка, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Разъяснения, касающиеся получения материнского капитала и возможности направить его на реконструкцию дома, дал депутат жительнице областного центра. Многодетная мать не знала, куда и какие документы ей необходимо предоставить для получения этой выплаты. Иван Квитка ответил на волнующие ее вопросы, а также направил запрос в соответствующее ведомство.

Еще одна тюменка пожаловалась депутату на действия управляющей компании "Восток". По ее словам, судебные решения УК не исполняет и выставляет женщине счета за электроэнергию по средним показателям без учета счетчиков. Иван Квитка также дал разъяснения и направил необходимые запросы.

На личный прием пришли две пенсионерки. Они рассказали депутату, что с удовольствием принимают участие в городских культурно-массовых мероприятиях, ходят на танцы и мечтают посетить Тюменский драматический театр. "Такие инициативы необходимо поощрять и поддерживать, создавать условия для самореализации", – отметил Квитка, пообещав обеспечить пенсионерок билетами на театральное представление.

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# Иван Квитка , личный прием

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