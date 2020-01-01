Депутат Госдумы Иван Квитка провел личный прием тюменцев

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Личный прием граждан провел в Тюмени депутат Государственной думы Иван Квитка, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Разъяснения, касающиеся получения материнского капитала и возможности направить его на реконструкцию дома, дал депутат жительнице областного центра. Многодетная мать не знала, куда и какие документы ей необходимо предоставить для получения этой выплаты. Иван Квитка ответил на волнующие ее вопросы, а также направил запрос в соответствующее ведомство.

Еще одна тюменка пожаловалась депутату на действия управляющей компании "Восток". По ее словам, судебные решения УК не исполняет и выставляет женщине счета за электроэнергию по средним показателям без учета счетчиков. Иван Квитка также дал разъяснения и направил необходимые запросы.

На личный прием пришли две пенсионерки. Они рассказали депутату, что с удовольствием принимают участие в городских культурно-массовых мероприятиях, ходят на танцы и мечтают посетить Тюменский драматический театр. "Такие инициативы необходимо поощрять и поддерживать, создавать условия для самореализации", – отметил Квитка, пообещав обеспечить пенсионерок билетами на театральное представление.