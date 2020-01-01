Мошенница обманывала тюменских пенсионеров купюрами банка приколов

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемую в мошенничестве жительницу Удмуртии задержали сотрудники уголовного розыска в Тюменской области. Женщина 1965 года рождения обманывала пенсионеров купюрами банка приколов, сообщает региональное УМВД.

Один из фактов мошенничества был зафиксирован в ноябре 2019 года. Местный житель заявил в полицию о том, что неизвестная, представившаяся работником одной из социальных служб, пришла к нему домой. Женщина сообщила, что проводит обмен якобы устаревших денежных знаков на новые. Не заподозрив подвоха, мужчина принес сбережения в размере 80 тыс. рублей для обмена на банкноты "нового образца".

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба". Полицейские установили личность предполагаемой злоумышленницы и задержали ее на железнодорожном вокзале при попытке сесть в поезд.

У полиции есть основания полагать, что женщина может быть причастна к трем аналогичным фактам, совершенным в Тюмени, Кургане, Нижневартовске, Перми и Екатеринбурге.

Подозреваемая заключена под стражу. В ходе работы установлено, что женщину сопровождал ее неработающий супруг, которому было известно об ее противоправных деяниях. Расследование продолжается.

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Полиция просит пострадавших этого человека обращаться по телефонам: +7 (3452) 27-01-00; 291-030; 02; либо 112.