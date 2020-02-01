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На иммерсивный спектакль "Весенние чудеса" приглашает Ялуторовский острог

Общество, 09:02 01 февраля 2020

Ялуторовский острог во ВКонтакте | Фото: Ялуторовский острог во ВКонтакте

На иммерсивный спектакль-приключение "Весенние чудеса" приглашает детей и взрослых Ялуторовский острог с 25 по 29 февраля.

Как сообщила заведующая Ялуторовским острогом Нина Бещенцева, спектакль в таком формате ставится впервые. Все загадки и испытания режиссер держит в секрете.

"Действие будет проходить в разных частях острога. Всего мы готовим восемь тематических площадок. На каждой из них гостей встретит сказочный персонаж, с помощью которого они станут частью мини-спектакля", - рассказала Нина Бешенцева.

По ее словам, посетителей будут ждать традиционные блины и чай из самовара. Представления будут начинаться в 10, 12, 14 и 16 часов. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (34535) 2-05-95.

Ирина Кургузова

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# Масленица , спектакль , Ялуторовск , Ялуторовский острог

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