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Индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на восемь процентов

Экономика, 11:47 28 января 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На 8,1% вырос индекс промышленного производства Тюменской области за 2019 год по сравнению с 2018 годом.

Рост промышленности в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 114,9%. При этом наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов (189,7%), готовых металлических изделий (126,1%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (120,5%), кокса и нефтепродуктов (114,6%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (113,0%), резиновых и пластмассовых изделий (108,7%), прочей неметаллической минеральной продукции (107,7%), бумаги и бумажных изделий (105%).

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, эти цифры говорят о том, что экономика региона уверенно растет, несмотря на глобальные макроэкономические факторы.

"Именно промышленность занимает в экономике Тюменской области ведущее место. На ее долю приходится 35 процентов валового регионального продукта. Важнейшая задача – сохранить этот рост, поддерживать предпринимательскую инициативу и продолжить создавать комфортные условия для ведения бизнеса", – подчеркнул глава региона.

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# Александр Моор , индекс промпроизводства , промышленное производство

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