Ипотеку под 8,4 процента годовых предлагает Запсибкомбанк

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Ипотеку по минимальной ставке от 8,4% годовых как на готовое, так и на строящееся жилье предлагает Запсибкомбанк. Банк также продолжает работать в рамках программы с господдержкой со ставкой 5% годовых, сообщает кредитное учреждение.

По итогам декабря 2019 года в Запсибкомбанке было выдано на 35% больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период 2018 года, что подтверждает удобные условия жилищных программ в Запсибкомбанке:

- Единая ставка 8,4% годовых для всех клиентов при первоначальном взносе 50% и более;

- Для семей с детьми ипотека и рефинансирование с господдержкой по льготной ставке 5% годовых;

- Покупка недвижимости с использованием кредита без залога приобретаемой недвижимости;

- Возможность изменить условия действующей ипотеки другого банка, например, ставку или срок, оформив рефинансирование.

"В январе Запсибкомбанк запустил новую программу кредитования на приобретение загородной недвижимости. Земельный участок, дачу, коттедж, таунхаус можно приобрести по минимальной ставке – от 8,4 процентов годовых, программа распространяется на объекты недвижимости в Тюмени и ее окрестностях. Преимуществом программы является минимальный первоначальный взнос – от 10 процентов от стоимости недвижимости. Оформите заявку на кредит в любом офисе или на сайте банка", - сказал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Кроме выгодных условий ипотечного кредитования, в Запсибкомбанке продолжает действовать акция "Чудеса на Новый год". Каждый клиент, имеющий действующий кредит с остатком не менее 100 тыс. рублей на дату розыгрыша, 3 марта 2020 года, и прошедший регистрацию в акции, участвует в розыгрыше автомобиля – кроссовера Hyundai Cretа2. Процесс выбора победителя будет максимально открытым. Тем, кто не сможет посетить торжественное мероприятие, будет доступна прямая трансляция.