Соревнования по ски-альпинизму впервые пройдут в Тюмени

| Фото: ВПК "Барс" | Фото: ВПК "Барс"

Около 30 участников планируют собрать организаторы открытых соревнований по ски-альпинизму "Манарага-Барс", которые стартуют на территории Центра спорта и отдыха "Воронинские горки" 3 февраля.

Принять участие могут все желающие. С положением о состязаниях можно ознакомиться здесь.

"Мы организуем соревнования в рамках проекта "ТюменSki-tour", победившего в конкурсе Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Ожидаем 30-35 участников. Такие соревнования проводятся впервые", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" тренер военно-патриотического клуба "Барс", член команды проекта Екатерина Зиалхакова.

По ее словам, задача, которая стоит перед организаторами, — показать горожанам, что данный вид спорта доступен.

"Если у желающих нет своего снаряжения, то можно взять его в аренду бесплатно. Выступать можно в личном зачете (мужском и женском), категории "до 18 лет" и категория "старше 18 лет"", — заключила Екатерина Зиалхакова.

Регистрация участников начнется в 9 часов. Старт соревнованиям дадут в 10 часов. Организаторы обещают хорошие призы. Информацию о них они пока держат в секрете. Заявку на участие можно подать по 1 февраля.

Добавим, участие в соревнованиях, которые пройдут 3 февраля, примут и члены сводного альпотряда военно-патриотического клуба "Барс". С 4 по 15 января тюменцы были на сборах по ски-альпинизму в Шерегеше Кемеровской области в рамках проекта "ТюменSki-tour".

Инна Пахомова