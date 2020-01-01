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Члены тюменского "Барса" вернулись со сборов по ски-альпинизму

Общество, 14:40 17 января 2020

ВПК "Барс" | Фото: ВПК "Барс"

13 членов сводного альпотряда военно-патриотического клуба "Барс" приняли участие в сборах по ски-альпинизму в Шерегеше Кемеровской области с 4 по 15 января.

В Шерегеше тюменцы смогли значительно продвинуться в подготовке. Занятия проводились с профессиональным инструктором, который составил специальный план тренировок для тюменцев.

Члены отряда совершили два восхождения к интересным местам Таштагольского района. Восхождения производились на тех же самых лыжах, но со специальными камусами, которые не позволяют лыжам откатываться назад.

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"Красота природы просто завораживала. Погодные условия позволили проводить тренировки каждый день. Домой ребята уехали заряженными, готовыми тренироваться и дальше. Впереди у них первые в Тюмени соревнования по скитуру, которые пройдут в начале февраля", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" тренер военно-патриотического клуба "Барс", член команды проекта Екатерина Зиалхакова.

Сборы по ски-альпинизму прошли в рамках проекта "ТюменSki-tour", который получил поддержку Фонда президентских грантов. На его реализацию военно-патриотическому клубу "Барс" выделили более 2 млн 710 тыс. рублей. Ранее на эти средства тюменцы закупили необходимое снаряжение и оборудование: комплекты лыж для скитура (с креплениями и камусами), ботинки. Отряд полностью укомплектовали одеждой, первоклассным туристическим снаряжением.

Инна Пахомова

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# проекты , спорт , фонд президентских грантов

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