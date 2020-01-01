Члены тюменского "Барса" вернулись со сборов по ски-альпинизму

| Фото: ВПК "Барс" | Фото: ВПК "Барс"

13 членов сводного альпотряда военно-патриотического клуба "Барс" приняли участие в сборах по ски-альпинизму в Шерегеше Кемеровской области с 4 по 15 января.

В Шерегеше тюменцы смогли значительно продвинуться в подготовке. Занятия проводились с профессиональным инструктором, который составил специальный план тренировок для тюменцев.

Члены отряда совершили два восхождения к интересным местам Таштагольского района. Восхождения производились на тех же самых лыжах, но со специальными камусами, которые не позволяют лыжам откатываться назад.

"Красота природы просто завораживала. Погодные условия позволили проводить тренировки каждый день. Домой ребята уехали заряженными, готовыми тренироваться и дальше. Впереди у них первые в Тюмени соревнования по скитуру, которые пройдут в начале февраля", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" тренер военно-патриотического клуба "Барс", член команды проекта Екатерина Зиалхакова.

Сборы по ски-альпинизму прошли в рамках проекта "ТюменSki-tour", который получил поддержку Фонда президентских грантов. На его реализацию военно-патриотическому клубу "Барс" выделили более 2 млн 710 тыс. рублей. Ранее на эти средства тюменцы закупили необходимое снаряжение и оборудование: комплекты лыж для скитура (с креплениями и камусами), ботинки. Отряд полностью укомплектовали одеждой, первоклассным туристическим снаряжением.

Инна Пахомова