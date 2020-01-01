Финалист конкурса "Лидеры России" Станислав Зайнулин: было интересно попробовать свои силы

| Фото: организаторов конкурса "Лидеры России" | Фото: организаторов конкурса "Лидеры России"

Было интересно попробовать свои силы, посоревноваться с другими управленцами, посмотреть, на что я способен.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказал финалист конкурса "Лидеры России", директор по экономике и финансам ООО "СИБУР Тобольск", ООО "Запсибнефтехим" Станислав Зайнулин.

"В конкурсе принимаю участие второй раз. Он дал много положительных эмоций. Было интересно, увлекательно и полезно, нашлось много знакомств. Зарядился энергией для роста в рабочем процессе", - добавил он.

По мнению Станислава Зайнулина, конкурс не очень сложный. По условиям участников помещают в стрессовую обстановку и проверяют, насколько хорошо они могут коммуницировать, работать в команде, применять свои навыки, знания и умения на практике.

"Если умеешь это делать, то это несложная задача, а если человек не умеет этого, то симулировать и изображать не получится", - подчеркнул он.

Пройти в финал Станиславу Зайнулину помогла практика и постоянное корпоративное участие в обучающих мероприятиях.

"Руководство нашего предприятия тоже пытаются выявлять высокопотенциальных сотрудников и помогать им развиваться. У нас много чего делается для сотрудников. В 2019 году я принимал участие в корпоративной программе в одной из лучших бизнес-школ мира, ездил учиться во Францию, Сингапур и другие страны. Такие развивающие активности помогли мне пройти в финал", - уверен он.

Финалист планирует проводить экскурсии для детей из детских домов на производственное предприятие ООО "СИБУР Тобольск".

"Уверен, что детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, будет интересно и увлекательно посетить крупную производственную площадку, посмотреть, как работает крупный завод. Это может послужить стимулом к развитию, возможно, поможет выбрать профессию", - подытожил он.

Ирина Шемякина