Туристический потенциал Тюменской области покажут по федеральному каналу

Ольга Кузьмина расскажет о туризме в Тюменской области | Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области Ольга Кузьмина расскажет о туризме в Тюменской области | Фото: департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области

Съемочная команда программы "По секрету всему свету!" телеканала "Россия-1" прибыла в Тюмень, чтобы исследовать самые туристические места Сибири. Прямо сейчас ведущая Ольга Кузьмина гуляет по городу, знакомится с жителями, изучает особенности Тюмени, сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Отметим, Ольга Кузьмина – российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Девушка снялась более чем в 20 картинах; наибольшую известность ей принесла роль официантки Насти в сериале "Кухня" – доброй, помогающей людям, любящей животных. В передаче "По секрету всему свету!" Ольга знакомит зрителей телеканала "Россия-1" с самым интересным, что встречаются ей на пути – рассказывает о разных местах планеты и о людях, которые там живут. "Ведь, как говорится, не место красит человека, а человек место! Это и есть главный секрет всех путешествий", – говорится в описании к программе.

В Тюмени съемочная группа пробудет до начала февраля. За это время героиня успеет многое; главное – она познакомится с гостеприимными сибиряками.

"Для нас важно, чтобы каждый турист, приезжающий в Тюменскую область, ощутил горячее сибирское гостеприимство и получил незабываемые впечатления от посещения этих мест. Поэтому для журналистов мы тоже подготовили кое-что интересное. Надеемся, отдых в Сибири им запомнится", – рассказала руководитель Агентства туризма и продвижения региона Мария Трофимова.

Пока нет информации о том, в какие даты выйдет сюжет, посвященный Тюменской области. Все выпуски передачи "По секрету всему свету!" можно посмотреть по ссылке.