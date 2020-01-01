Паспорт болельщика чемпионата Европы по футболу можно получить в почтовом отделении

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Паспорта болельщиков чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 можно получить на Почте России. На Главпочтамт Тюмени поступила первая партия из 95 паспортов, сообщает региональное отделение почты.

Первыми владельцами персонифицированных карт зрителей — FAN ID (Паспортов болельщика) чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 стали три мужчины и одна женщина.

Напомним, российские зрители матчей UEFA 2020 в Санкт-Петербурге могут получить отправления с вложением паспорта болельщика в 98 городах России, в том числе в Тюмени. Выдача паспортов производится только на Главпочтамте (Тюмень, ул. Республики, 56) при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя (паспорт или свидетельство о рождении), того же, что был указан при оформлении заявки на FAN ID.

Срок хранения почтового отправления с паспортом составляет 30 дней.

Напомним, что паспорт болельщика важно при себе иметь каждому зрителю, купившему билет на матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Он обеспечит комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе и безвизовый въезд в Россию для иностранцев.

FAN ID – это небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA 2020 в Санкт-Петербурге. Иностранцы смогут въехать в Россию по своему паспорту и FAN ID, не оформляя визу, с 30 мая по 3 июля 2020 года, выехать - с 30 мая по 13 июля.

Оформить заявку на получение паспорта болельщика необходимо до начала мероприятий, пройдя регистрацию на сайте www. fan-id.ru или в центрах выдачи FAN ID.