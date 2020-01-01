Финалист конкурса "Лидеры России" Дмитрий Тенгелиди: участие в конкурсе - это обдуманный шаг

| Фото: Дмитрия Тенгелиди | Фото: Дмитрия Тенгелиди

Принять участие в конкурсе "Лидеры России" было обдуманным шагом, ведь финалистам дается грант на обучение по программе МВА или подобные курсы по развитию управленческих компетенций.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказал финалист конкурса "Лидеры России", руководитель группы по геологии и разработке АО "Мессояханефегаз" Дмитрий Тенгелиди.

"Благодаря конкурсу удалось зарядиться драйвом, положительной энергетикой, пообщаться с управленцами из других отраслей, посмотреть, как они принимают управленческие решения, как работают в команде. Уверенности, что я пройду в финал, не было, оценивал свои возможности чуть выше среднего уровня, поэтому победа стала для меня неожиданностью. Все участники были компетентны, разносторонние по моделям поведения, по уровню знаний. В достижении целей помогала синергия в команде. Были команды, где люди дополняли друг друга, были команды, где участники были с похожими компетенциями, из-за этого было сложно проявить себя", - поделился он.

Своего наставника Дмитрий Тенгелиди хотел бы видеть из нефтегазовой сферы, потому что есть внутренние особенности.

"Важно в работе с наставником понять, как действие каждого сотрудника влияет на конечный результат и конечный продукт", - отметил он.

Проект финалиста будет направлен на информирование детей старших классов о возможностях работы в нефтегазовом секторе, когда у школьников формируется вектор дальнейшего развития. В виде презентаций детям будут рассказывать о всех особенностях работы в нефтегазовой сфере - от бурения разведочных скважин до администрирования.

"Хочется все этапы производственной и управленческой цепи показать в простом виде для детей. По каждому профессиональному направлению у нас есть специалисты, которые в доступном виде смогут рассказать о всех этапах. Важно, чтобы дети понимали, чем дышит отрасль", - пояснил он.

Дмитрий Тенгелиди пожелал будущим участникам верить в себя и в людей. "Вера в себя поможет попасть на конкурс, а вера в окружающих людей поможет раскрыть командный потенциал, как на конкурсе, так потом и в текущей деятельности", - подытожил он.

Ирина Шемякина