Сенатор Любовь Глебова: сохранение наследия Великой Победы - долг перед потомками

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Вопрос о защите правды, связанной с Великой Победой, стоит особенно остро. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова во время заседания круглого стола, которое прошло в Совете Федерации 28 января.

На повестке дня - обсуждение общественно-государственного партнерства в продвижении просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой Победы , а также особая роль СМИ. В круглом столе приняли участие сенаторы, члены институтов гражданского общества, представители церкви, тюменских СМИ и органов государственной власти.

"Мы все ответственны за то, как грядущие поколения будут воспринимать нашу историю, насколько СМИ являются носителями достоверной информации о подвиге наших предков во Второй мировой войне. Этот исторический, очень важный период нашей жизни лежит в основе духовно-нравственного воспитания нового поколения, формирования сознания всех тех, кто будет завтра жить в нашем государстве и управлять им", - подчеркнула Любовь Глебова.

Теме сохранения наследия Великой Победы уделяется особое внимание: увеличивается количество поисковых отрядов, создаются медийные проекты, фильмы, ролики, ведется большая работа по увековечиванию памяти тех, кто оставил особый след в деле формирования Великой Победы.

Все это затрагивает людей различных возрастов – и школьников, дошколят, и людей преклонного возраста, которые передают свой опыт молодому поколению, сказала сенатор.

"Мы убеждены, что эта тематика объединяет всех, она совершенно не вариативна в оценках разных поколений, разных сообществ, разных групп, тем более в условиях, когда на международной арене мы встречаем попытки переписать историю, переоценить действия тех или иных участников этой Великой Победы".

Заседание прошло в ходе VIII Рождественских парламентских встреч "Великая Победа: наследие и наследники" в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений.

В дискуссии приняли участие заместитель управляющего делами Московской Патриархии Епископ Зеленоградский Савва, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин, главный редактор сетевого издания "Наука. Общество. Оборона" Владимир Кикнадзе, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, начальник Управления по работе с соотечественниками и реализации культурно-гуманитарных проектов Россотрудничества Лариса Даль, глава администрации Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России пастор Виктор Вебер, заместитель генерального директора федерального телеканала "Общественное телевидение России" Юрий Бабуров, сенатор от Республики Тыва Дина Оюн руководитель ГБУ Республики Дагестан "Координационный информационно-культурный центр" Мухтар Амиров, директор московской школы № 45 имени Л.И. Мильграма Михаил Шнейдер, заместитель директора "Московского дома общественных организаций Вера Лекарева, сообщается на сайте Совета Федерации.