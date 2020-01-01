  • 29 января 202029.01.2020среда
  • USD62,8299
    EUR69,2260
  • В Тюмени -22..-24 С 3 м/с ветер юго-западный

Зимняя целина студента тюменского аграрного вуза проходит в Воронежской области

Общество, 12:47 29 января 2020

Тюменской областной студенческий отряд. | Фото: Тюменской областной студенческий отряд.

Студентка Государственного аграрного университета Северного Зауралья, боец ССхО "Жизнь" Дарья Дерябина проходит зимнюю целину на базе животноводческого комплекса "Высокое", Лискинского района Воронежской области, сообщает Тюменской областной студенческий отряд.

Во Всероссийский студенческий сельскохозяйственный отряд "МоСт" ("Молочный стандарт") она попала на конкурсной основе.

Пятый год ООО "ЭкоНиваАгро" принимает студентов со всей страны на своих производственных хозяйствах.

В зимнем этапе 2020 года в отряде будут работать 66 студентов из 13 регионов России: Вологодская область, Воронежская область, Кировская область, Республика Мордовия, Пензенская область, Тюменская область, Краснодарский край, Орловская область, Пермский край, Самарская область, Ставропольский край, Республика Чувашия и Республика Татарстан.

В течение двух месяцев ребята будут трудиться в должности помощников ветеринарных врачей и зоотехников, технологов и механизаторов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# студенты , студенческий отряд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 29.01.2020Почитатели Чехова из разных стран откликнулись на призыв ишимских библиотекарей
13:09 29.01.2020Триста школ и ФАПов региона получат высокоскоростной интернет в 2020 году
12:47 29.01.2020Зимняя целина студента тюменского аграрного вуза проходит в Воронежской области
12:01 29.01.2020В Тобольске началось вручение фронтовикам медали к 75-летию Победы