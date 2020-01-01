Зимняя целина студента тюменского аграрного вуза проходит в Воронежской области

| Фото: Тюменской областной студенческий отряд. | Фото: Тюменской областной студенческий отряд.

Студентка Государственного аграрного университета Северного Зауралья, боец ССхО "Жизнь" Дарья Дерябина проходит зимнюю целину на базе животноводческого комплекса "Высокое", Лискинского района Воронежской области, сообщает Тюменской областной студенческий отряд.

Во Всероссийский студенческий сельскохозяйственный отряд "МоСт" ("Молочный стандарт") она попала на конкурсной основе.

Пятый год ООО "ЭкоНиваАгро" принимает студентов со всей страны на своих производственных хозяйствах.

В зимнем этапе 2020 года в отряде будут работать 66 студентов из 13 регионов России: Вологодская область, Воронежская область, Кировская область, Республика Мордовия, Пензенская область, Тюменская область, Краснодарский край, Орловская область, Пермский край, Самарская область, Ставропольский край, Республика Чувашия и Республика Татарстан.

В течение двух месяцев ребята будут трудиться в должности помощников ветеринарных врачей и зоотехников, технологов и механизаторов.