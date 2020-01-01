Тюменец из-за долга застрелил знакомого в лесу

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

К 19 годам колонии строгого режима приговорен житель Тюмени за убийство. В марте 2019 года мужчина расправился со своим знакомым, чтобы избежать возврата крупного долга, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2018 года тюменец взял у своего знакомого в долг 900 тыс. рублей на один год. В марте 2019 года заемщик, чтобы не возвращать долг, решил убить знакомого и его сожительницу.

Вечером 18 марта под предлогом трудоустройства на базу отдыха он вывез их в лесной массив. Остановив автомобиль, он сказал, что дальше не проехать и надо идти пешком. Когда потерпевшие прошли вперед, из обреза он выстрелил в женщину, тяжело ранив ее, и в мужчину, убив его. Вернувшись к женщине, злоумышленник нанес ей несколько ударов ножом и скрылся.

У потерпевшей при себе оказался телефон и она позвонила в полицию. Раненой была оказана необходимая медицинская помощь, а подозреваемый задержан, полицейские изъяли у него обрез и гранату.

Суд назначил подсудимому 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания он течение полутора лет будет ограничен в свободе передвижения. Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей и матери убитого в общей сложности 1,7 млн рублей.