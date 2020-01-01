До полутора тысяч звонков в сутки принимают операторы тюменского ЕЦОР

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

До 1 тыс. 500 звонков в сутки принимает Единый центр оперативного реагирования Тюмени. Большинство приходится на экстренный номер 112.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал врио начальника управления МЧС России по Тюменской области Артуру Хачатряну, сообщает администрация города.

Главная задача Центра – координировать деятельность экстренных и коммунальных служб. Здесь происходит анализ и мониторинг аварийных ситуаций.

В оперативном зале расположена видеостена, куда подается информация с полутора тысяч городских камер. Здесь видно, как работает коммунальная техника, где произошли аварийно-коммунальные ситуации и другая оперативная информация в режиме реального времени. Срок хранения информации – от 7 до 30 суток.

"Среди отображаемой на видеостене информации есть и техника подрядчиков по уборке снега, находящихся на объектах. Подрядные организации обязаны оснащать технику GPS-датчиками, чтобы тюменцы могли отследить работающие на улицах города машины в режиме онлайн", - отметил глава Тюмени.

Получить справочную информацию можно в Центре информирования населения. По телефону 45-15-20 операторы расскажут о деятельности администрации Тюмени, городских служб, подскажут контактные данные управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций.

Также операторы владеют информацией об отключениях на инженерных сетях. Но все же это дополнительная функция службы. Уточнять вопросы о работе коммунальных сетей лучше в УК или профильных структурах.