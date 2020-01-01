Ишимским родителям расскажут, как приобщить малышей к чтению

| Фото: Центральная-Библиотека Г-Ишим во "ВКонтакте" | Фото: Центральная-Библиотека Г-Ишим во "ВКонтакте"

Педагогическую конференцию "Читаем всей семьей" проведут для родителей библиотекари и воспитатели Ишима 29 января в 13 часов 30 минут в детском саду №9.

С родителями поделятся лучшим опытом семейного воспитания, подскажут, как приобщить детей к чтению книг.

В интерактивном режиме пройдет тренинг по основам обучения детей детсадовского возраста общению, умению вести дискуссию, выработке единого мнения в коллективе и работы в содружестве.

Как пояснила ведущий библиотекарь центральной библиотеки Ишима Анна Анкушева, на данный момент происходит упадок чтения среди детей.

"Чтобы изменить эту тенденцию, нужно работать с родителями, которым при извечной занятости проще занять ребенка игрой на планшете или в телефоне, усадить перед телевизором. Но ведь отсутствие чтения в жизни малыша влечет за собой речевые отставания, скудный словарный запас и неумение формулировать собственные мысли. Наша задача – совместными усилиями исправлять сложившуюся ситуацию", - подчеркнула Анна Анкушева.

По данным библиотекарей, за 2019 год посещаемость библиотек в 2019 году составила 319 тыс. 363 человека. Всего в Ишиме 36 тыс. 725 читателей, из них 20 тыс. 744 ребенка. Общий объем библиотечных фондов – 226 тыс. 291 экземпляр.

Инна Кондрашкина