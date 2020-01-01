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Тюменцев приглашают на день донора

Общество, 14:48 29 января 2020

Станции переливания крови | Фото: Станции переливания крови

Около 100 горожан примут участие в традиционной благотворительной акции "День донора", которая пройдет на Тюменской областной станции переливания крови 30 января, сообщает Тюменский государственный медицинский университет.

Подобные акции тюменские врачи устраивают осенью и в начале года. Как раз в эти дни учреждения здравоохранения, оказывающие экстренную помощь пациентам, особенно нуждаются в донорской крови.

В безвозмездной сдаче крови примут участие специалисты лечебных учреждений города Тюмени и студенты Тюменского ГМУ. Акция пройдет на ул. Энергетиков, 35, начало - в 8 часов 30 минут.

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# День донора

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