Тюменцев приглашают на день донора

| Фото: Станции переливания крови | Фото: Станции переливания крови

Около 100 горожан примут участие в традиционной благотворительной акции "День донора", которая пройдет на Тюменской областной станции переливания крови 30 января, сообщает Тюменский государственный медицинский университет.

Подобные акции тюменские врачи устраивают осенью и в начале года. Как раз в эти дни учреждения здравоохранения, оказывающие экстренную помощь пациентам, особенно нуждаются в донорской крови.

В безвозмездной сдаче крови примут участие специалисты лечебных учреждений города Тюмени и студенты Тюменского ГМУ. Акция пройдет на ул. Энергетиков, 35, начало - в 8 часов 30 минут.