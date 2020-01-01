Тюменский виртуальный зал запустит цикл ежемесячных трансляций для всей семьи

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Цикл ежемесячных трансляций для совместного культурного досуга детей и их родителей запускает тюменский виртуальный концертный зал в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9), сообщают организаторы.

"Проект "Субботние концерты классической музыки для всей семьи" создан для воспитания эмоционально-ценностного отношения к музыке, устойчивого интереса к творчеству и развития музыкального вкуса. Сказки, знакомые с детства, в прочтении мастеров художественного слова и в сопровождении классических произведений, исполняемых оркестром, — отличный вариант для комфортного погружения в мир музыки и литературы", — рассказали в Центре культуры и искусства "Современник".

Так, 1 февраля в 14 часов тюменцев приглашают на литературно-музыкальный концерт по сказке Божены Немцовой "Двенадцать месяцев". Прозвучат пьесы из цикла "Времена года" П.И. Чайковского.

7 марта в 14 часов начнется показ литературно-музыкального концерта по сказке Джеймса Барри "Питера Пэна". А 4 апреля в это же время в виртуальном зале покажут нарисованную сказку "Винни-Пух и все-все-все". 2 мая в 14 часов покажут представления по сказкам Ганса Христиана Андерсена "Соловей" и "Гадкий утенок".

Вход на показы бесплатный. Возрастное ограничение: 6+.