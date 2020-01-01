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Частного детектива в Тюмени осудили за незаконный сбор информации

Происшествия, 12:58 29 января 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Частный детектив осужден в Тюмени за незаконный сбор информации, сообщает региональная прокуратура.

Мировой судья Центрального судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя города, осуществляющего частную детективную деятельность.

Тюменец признан виновным в нарушение неприкосновенности частной жизни и превышении полномочий. Было установлено, что в ноябре 2018 года к детективу обратился владелец салона красоты, который заподозрил бывшую работницу в продаже клиентской базы данных.

Мужчина незаконно получил и передал клиенту информацию о телефонных соединениях экс-сотрудницы салона, а также другие данные о ней и ее родственнике – о наличии транспортных средств, недвижимости, о действующих и выданных паспортах. За свои услуги детектив получил от заказчика более 95 тыс. рублей.

Суд назначил подсудимому год шесть месяцев ограничения свободы и запретил заниматься частной детективной деятельностью сроком на два с половиной год. Кроме того, взыскал в пользу потерпевшей 20 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

В период ограничения свободы мужчина обязан один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и не уходить из места постоянного проживания с 22 часов до 5 часов, не выезжать за пределы Тюмени, не посещать места проведения массовых мероприятий.

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# прокуратура

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