Обучающиеся центра "Аванпост" пополнили ряды юнармейцев

| Фото: Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

23 юных воспитанника центра "Аванпост" официально стали юнармейцами. Ребята произнесли торжественные обязательства, пообещав быть верными Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить память героев, сражавшихся за Родину, быть достойными гражданами России, сообщает Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания.

Из рук наставников ребята получили документы, подтверждающие новый статус, - юнармейские книжки. Руководитель тюменского регионального отделения ВВПОД "Юнармия" Николай Савченко передал вымпел движения руководителю юнармейских отрядов.

"Хочу выразить благодарность родителям ребят за то, что привели их в "Юнармию" и в центр "Аванпост", за то, что наставляете их и учите правильным ценностям, уважать старших, ценить родной край, гордиться своей страной и наследием наших героических предков", - отметил Николай Савчкнко.

Ребят официально посвятили в юнармейцы зимой, но они занимаются в юнармейских объединениях полгода. За это время они изучили строевую подготовку, научились стрелять из пневматической винтовки, разбирать и собирать автомат Калашникова, тренируясь по несколько раз в неделю, стали сильнее, выносливее и быстрее.

Отметим, сегодня в 26 муниципальных образованиях Тюменской области насчитываются более 3 тыс. 500 участников всероссийского движения.