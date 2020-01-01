Триста школ и ФАПов региона получат высокоскоростной интернет в 2020 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Повышение качества услуг связи в отдаленных населенных пунктах региона станет одной из приоритетных задач 2020 года. В ближайшие месяцы интернетом по технологии оптоволоконной связи планируется обеспечить 303 социальных объекта в 202 населенных пунктах - это школы, ФАПы, объекты культуры.

Такие данные привела директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Она сообщила, что работа проводится в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура".

"Проект подразумевает, что до объекта - школы или ФАПа - проходит оптоволоконная линия связи. Скорость интернета, которая подается в учреждения, в разы выше той, которая еще в начале 2019 года была отторгована по контрактам. Ранее купить такую скорость, даже заложить ее как условие контракта, было невозможно из-за отсутствия инфраструктуры, - пояснила Мария Рудзевич. - Новый этап федерального проекта - это доступность технологии для жителей населенных пунктов. Когда в рамках федерального проекта происходит подключение объекта, это значит, что на территории населенного пункта создается узел связи и в дальнейшем раздача услуг и подключение к интернету населения по доступным тарифам".

Руководитель департамента информатизации уточнила, что работа по обеспечению высокоскоростной связью социальных учреждений региона по федеральному проекту "Информационная инфраструктура" началась в 2019 году. По новой технологии доступ к интернету получили 336 объектов, в том числе ФАПов, школ, администраций сельских поселений.

Татьяна Ковалева