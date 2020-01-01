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Тоболякам расскажут историю ремесел города на лекции

Общество, 11:38 30 января 2020

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Лекцию "Из истории ремесел в Тобольске" прочтут в Музее сибирских промыслов и ремесел – Доме мастеров (ул. Октябрьская, 2) в Тобольске 30 января в 16 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Гости узнают, какими умениями славились предки коренных тоболяков и с какими странами Азии торговали местные купцы, чем отличались работы жителей Тобольской губернии от изделий, выполненных в Центральной России. Слушателям расскажут о том, кто такие кадочники, решетники и лотошники, откуда родом сибирские оружейники и что связывало с нашим городом мастеров из Москвы, Костромы и Великого Устюга.

Вниманию посетителей представят богатое многообразие подлинных изделий сибирских умельцев из коллекций фондов Тюменского музейно-просветительского объединения. Лекция будет интересна краеведам, любителям рукоделия, исторической реконструкции и народного творчества.

Вход свободный. Возрастная категория: 12+.

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# лекция , народные промыслы , ремесла

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