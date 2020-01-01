Финалист конкурса "Лидеры России" нацелен на карьерный рост

| Фото: организаторов конкурса "Лидеры России" | Фото: организаторов конкурса "Лидеры России"

Проверить свои силы, познакомиться с грамотными, правильными людьми, использовать площадку конкурса для дальнейшего карьерного роста - для этого принимал участие в конкурсе "Лидеры России". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал финалист конкурса, руководитель управления линейными службами капитального строительства и реализации проектов ООО "СИБУР" Сергей Захаров.

"Конкурс крутой, организация на высшем уровне, задания и кейсы объективные и по максимуму приближены к реальным условиям. На победу надеялся, потому что имею хороший опыт. В компании "СИБУР" много инвестируется в обучение сотрудников, повышение уровня управленческих навыков. Благодаря этому удалось пройти в финал", - уверен он.

Сергей Захаров в третий раз принимает участие конкурсе "Лидеры России". В 2019 году он более тщательно готовился к конкурсу, проходил проверочные тесты ЕГЭ по истории и географии, смотрел специализированное видеофильмы. В роли наставников финалист хотел бы видеть представителей министерства строительства или министерства финансов Российской Федерации.

"Хочется дальнейшую карьеру строить в сфере муниципального управления или в отрасли строительства, может даже работать в министерстве строительства. Это моя цель, к которой я постепенно иду", - поделился он.

В финале Сергей Захаров представит свой проект по развитию системы раздельного сбора мусора. Уже есть договоренности с управляющей компанией, в ближайшее время будут подписаны договоры с компаниями, которые будут утилизировать или перерабатывать этот мусор.

"Уже заказал и в ближайшее время установлю контейнеры во дворе многоквартирного дома для сбора батареек, ламп, стекла", - пояснил он.

По словам Сергея Захарова, не нужно бояться участвовать в конкурсе. Нужно быть самими собой, много знать, в том числе в сфере управленческих компетенций, идти вперед и не бояться проигрыша.

"Если не победите в первый раз, нужно участвовать второй и третий раз", - подытожил он.

Ирина Шемякина