Семьдесят семь проектов реализуют компании в Западно-Сибирском инновационном центре

| Фото: www.infotex72.ru | Фото: www.infotex72.ru

75 компаний реализуют 77 инновационных проектов в Западно-Сибирском инновационном центре. Основные направления разработок: нефтегазодобыча и сервис, геологоразведка, строительство, информационные технологии, АПК, медицина и здравоохранение, приборостроение.

Итоги работы в направлении поддержки инновационного предпринимательства в 2019 году подвел Западно-Сибирский инновационный центр.

В минувшем году организовано семь экспертных советов, рассмотрено 49 инновационных проектов, 28 из них получили статус резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка.

Совокупная выручка резидентов Тюменского технопарка за 2019 составила 2,7 млрд рублей, а налоговые отчисления в бюджеты разных уровней – более 500 млн рублей.

С 2010 года на базе технопарка создано представительство Фонда содействия инновациям. Оно оказывает поддержку по вопросам подготовки заявок на конкурсы. В этом году Фонд содействия поддержал 29 региональных инновационных проектов на общую сумму более 117 млн рублей.

В мае 2019 года Западно-Сибирский инновационный центр получил статус регионального оператора фонда "Сколково". Теперь воспользоваться его сервисами и консультацией специалистов можно, обратившись в Тюменский технопарк. За неполный год при поддержке технопарка более 20 проектов прошли экспертизу, 15 из них получили статус участника "Сколково". Это дает право доступа к использованию налоговых льгот, грантовому финансированию, сертификации, регистрации интеллектуальной собственности, менторству, венчурному финансированию, услугам центров коллективного пользования, участию в специализированных выставках. За этот период тюменским стартапам удалось привлечь 7 млн рублей в виде грантов фонда "Сколково".

"Взаимовыгодное сотрудничество региона с фондом "Сколково" предоставило дополнительные возможности для предпринимателей Тюменской области в части доступа к знаниям, технологиям, наработкам и компетенциям. Это помогает тюменским инноваторам продвигать свои исследования, разработки и добиваться коммерциализации результатов. Такая поддержка инновационных компаний существенно расширяет возможности роста данного сектора тюменской экономики, стимулирует развитие научно-технической деятельности в области разработки и внедрения инновационных конкурентоспособных технологий",- считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Что касается региональных мер поддержки, то за 2019 год пять компаний-резидентов получили субсидии и гранты из бюджета региона на общую сумму 22,49 млн рублей. Эти деньги пойдут на создание опытных образцов и НИОКР.

Напомним, общий срок размещения резидентов в бизнес-инкубаторе составляет три года, в течение которых им предоставляется полный комплекс услуг по сопровождению бизнеса. Помимо классических для инкубирования льготных условий размещения, компании могут пользоваться консультационной помощью по вопросам интеллектуальной собственности, образовательными, юридическими и бухгалтерскими услугами, участвовать в программах поддержки сбыта, развития экспортной деятельности. Также для таких резидентов организуются встречи с экспертами венчурных фондов и бизнес-ангелами.

Инновационные компании бизнес-инкубатора имеют преференции при получении услуг Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, инжиниринга и прототипирования. Кроме того, они получают возможность быстрого погружения в бизнес-среду – в технопарке проходят самые значимые региональные мероприятия, профессиональные форумы и практические конференции.

"Тюменский технопарк считается одним из наиболее эффективных и быстрорастущих государственных технопарков с наиболее полной линейкой услуг, доступных для инновационных предпринимателей. Мы не только обеспечиваем резидентам поддержку на региональном уровне, но и помогаем им привлекать грантовые и субсидиарные средства, реализуя совместные программы с федеральными партнерами", - комментирует директор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева.