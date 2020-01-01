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На фестивале "У Петровича" в Казанском районе взвесили улов

Общество, 17:10 29 января 2020

kazanka.admtyumen.ru | Фото: kazanka.admtyumen.ru

Более 70 рыбаков приехали на фестиваль "У Петровича", который прошел в зачет районного чемпионата по рыбной ловле на мормышку со льда на реке Ишим у с. Ильинка Казанского района, сообщает администрация Казанского района.

Как и на всех рыболовных соревнованиях, многое зависело от правильного выбора места до удачно подобранных снастей и опыта рыболова. Рыбаки тщательно подготовились и поймали более 43 кг рыбы. В уловах спортсменов преобладали лещ и окунь.

Победителей и призеров рыболовных соревнований наградили медалями, грамотами, ценными призами от спонсоров.

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# зимняя рыбалка , Казанский район , фестиваль

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