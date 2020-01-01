В Тобольске и районе произошло более четырехсот пожаров за 2019 год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 440 пожаров произошло в Тобольске и Тобольском районе в 2019 году.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник восьмого отряда ФПС по Тюменской области Игорь Сухобоков. По его словам, минувший год для тобольского гарнизона можно назвать успешным.

"Достаточно сказать, что на обслуживаемой нами территории не произошло ни одного крупного пожара, а также ни одной чрезвычайной ситуации. Снизилась людская гибель в результате пожаров", - отметил Игорь Сухобоков.

Всего в 2019 году в пожарах в Тобольске и Тобольском районе погибло семь человек. Материальный ущерб составил 9 млн 693 тыс. рублей. Спасено материальных ценностей на 490 млн рублей. На пожарах спасено 45 человек, эвакуировано 319.

Новогодние праздники в Тобольске прошли в штатном режиме. Впервые за несколько лет при пожаре не погиб ни один человек, и никто не получил травмы.

Игорь Сухобоков также отметил положительную ситуацию с лесными пожарами.

"Всего за прошлый год произошло 10 лесных пожаров. Из них восемь в Тобольском районе, один в Ярковском районе и один на территории города. Не допущено перехода пожаров на населенные пункты. В лесных пожарах не погиб ни один человек", - подчеркнул начальник 8-го отряда ФПС по Тюменской области.

В 2019 году в Тобольске зарегистрирован 31 поджог.

Евгений Новоселов