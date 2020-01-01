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В Тюменской области стартовал конкурс "Дом культуры. Новый формат"

Общество, 17:32 29 января 2020

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Региональный этап конкурса "Дом культуры. Новый формат" стартует в Тюменской области. Заявки принимают до 15 февраля 2020 года.

Конкурс проводится Министерством культуры Российской Федерации и государственным российским Домом народного творчества им. В. Д. Поленова, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Жюри определит лучшие практики в учреждениях культурно-досугового типа, совершенствования качества культурного обслуживания и культурного просвещения населения, поддержки социально значимых инициатив в культурно-досуговой сфере, повышения престижа профессии работников культуры и формирования положительного имиджа культурно-досуговых учреждений.

Заявки принимаются на электронный адрес: 1zamdir_stroitel@mail.ru по номинациям:

• проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень);

• проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа (муниципальный уровень);

• проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень субъекта).

Положение и образец заявки по ссылке.

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# Дом культуры , конкурс

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