В Тюменской области стартовал конкурс "Дом культуры. Новый формат"

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Региональный этап конкурса "Дом культуры. Новый формат" стартует в Тюменской области. Заявки принимают до 15 февраля 2020 года.

Конкурс проводится Министерством культуры Российской Федерации и государственным российским Домом народного творчества им. В. Д. Поленова, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Жюри определит лучшие практики в учреждениях культурно-досугового типа, совершенствования качества культурного обслуживания и культурного просвещения населения, поддержки социально значимых инициатив в культурно-досуговой сфере, повышения престижа профессии работников культуры и формирования положительного имиджа культурно-досуговых учреждений.

Заявки принимаются на электронный адрес: 1zamdir_stroitel@mail.ru по номинациям:

• проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень);

• проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа (муниципальный уровень);

• проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень субъекта).

Положение и образец заявки по ссылке.