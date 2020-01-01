Петру Чайковскому посвятят концерт в Тюмени

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Знаменитый исполнитель на трубе Сергей Накаряков совместно с Тюменским филармоническим оркестром даст концерт, посвященный 180-летию со дня рождения Петра Чайковского, 19 февраля.

Как сообщает Тюменское концертно-театральное объединение, прозвучат произведения Петра Чайковского: увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (солист – Сергей Накаряков), а также музыканты исполнят музыку Ардана и Мендельсона.

Сергей Накаряков добился успеха, смело нарушая устоявшиеся правила исполнения классической музыки на трубе. Успех к нему пришел в 14 лет, в 1991 году, благодаря блистательному выступлению на международном фестивале им. Иво Погорелича в Бад-Вёрисхофене (Германия) и выступлению с Литовским камерным оркестром на Зальбургском музыкальном фестивале. С тех пор игра Накарякова пользуется большим успехом во всем мире.

С 1993 года исполнитель живет во Франции. Гастролирует по всей Европе, а также Израилю, США, Канаде, Южной Америке, Южной Корее, Австралии. Огромным успехом пользуются его выступления в Японии, где музыканта пригласили выступить как киноактера со звездами японского кино.

Накаряков проводит мастер-классы для трубачей во многих странах. Он сотрудничает с известными дирижерами, оркестрами и исполнителями, среди которых – В. Ашкенази, Ю. Башмет, Г. Шахам, К. Нагано и В. Спиваков, от которого он получил в подарок профессиональную трубу.

Репертуар Сергея Накарякова разнообразен. Он исполняет сочинения, написанные для трубы, а также переложения со скрипки, альта, фагота, гобоя, фортепиано, валторны, голоса, виолончели — инструментов с более техничными, чем у трубы, возможностями. Мастерски владеет игрой на флюгельгорне. (0+).