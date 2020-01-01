Сергей Шустов назвал приоритеты в строительной отрасли в 2020 году

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Итоги и тенденции развития рынка недвижимости обсуждают топ-менеджеры девелоперских, строительных и риелторских компаний, представители банков и инвестиционных фондов, производственных и управляющих компаний, органов государственной власти на пятом Рождественском саммите, который проходит в Тюмени 29 января.

"Совместно с застройщиками и инвесторами мы в 2019 году смогли выполнить масштабные планы по строительству жилья. Это было нелегко. По предварительным данным, в регионе введено в эксплуатацию более полутора миллионов квадратных метров жилья. План на 2020 год еще больше, но, я думаю, что общими усилиями мы с ним справимся", - обратился к участникам Рождественского саммита заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов.

Заместитель губернатора рассказал собравшимся об основных итогах работы строительной отрасли региона в 2019 году и планах. Введены в эксплуатацию три школы и шесть детских садов, а также пять крупных спортивных объектов и два объекта здравоохранения.

В 2019 году в Тюменской области расселено более 44,43 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, целевой показатель федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на 2019 год перевыполнен в 11,5 раз.

В ушедшем году было успешно завершено строительство Тюменской кольцевой автодороги, общая протяженность которой составила 55 км. При этом было построено 29 транспортных развязок, мостов и путепроводов. По качеству дорог Тюмень заняла первое место в рейтинге Общероссийского народного фронта. В целом в регионе в 2019 году было построено и отремонтировано около 700 км автодорог, в том числе - более 470 км дорог регионального значения.

"Нашими приоритетами на 2020 и последующие годы остаются совершенствование условий приобретения жилья на рынке, ликвидация аварийного жилищного фонда, улучшение качества жилья и повышение комфортности городской среды, в том числе путем строительства социальных объектов", - подчеркнул Сергей Шустов.

Сегодня в регионе действуют 76 компаний-застройщиков, возводится 209 многоквартирных домов. Общая площадь строящегося жилья превышает 2,8 млн кв. м. В 2020 году в Тюменской области планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 700 тыс. кв. м жилья. Предстоит расселить не менее 19,93 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

Кроме того, на 2020 год запланировано начало строительства еще 26 школ, 17 детских садов, семи спортивных объектов, трех объектов культуры и двух объектов здравоохранения. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" намечен ремонт еще около 700 км автотрасс регионального и федерального значения.

"Тюменские строители хорошо сработали в 2019 году. Все планы мы выполнили на сто процентов. Но жители региона справедливо предъявляют все более высокие требования к качеству жизни. Нужно учитывать пожелания населения и идти в ногу со временем. Поэтому мы продолжим политику комплексной застройки территорий, которые включают в себя социальные объекты, качественные дороги и зоны отдыха. Будем этим активно заниматься. Наши застройщики к этому готовы, ведь чем привлекательнее территория, тем лучше и быстрее продается жилье", - подчеркнул Сергей Шустов в беседе с журналистами.

Евгений Бабенко